Fernbusse und Passagiere auf der A1 unter die Lupe genommen

Trump geht per Erlass gegen Obamas Gesundheitsreform vor

US-Präsident Donald Trump geht per Erlass gegen Teile der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama vor. Der Präsident werde es am Donnerstag unter anderem vereinfachen, Minimalversicherungen abzuschliessen, kündigte das Präsidialamt an.