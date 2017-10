Ferngesteuerter Bagger soll Verschüttete auf Urner Alp suchen

Zwei Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in U-Haft

Mit der Verhaftung von zwei Anführern der Unabhängigkeitsbewegung am Montagabend hat sich der Katalonien-Konflikt weiter zugespitzt. Noch in der Nacht auf Dienstag gab es in ganz Katalonien Proteste.