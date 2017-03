Finanzkontrolle kritisiert Schweizer Emissionshandelssystem

Türkischer Aussenminister tritt in der Schweiz vor Landsleuten auf

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu reist nun doch in die Schweiz. Er trifft sich heute Donnerstag mit seinem Schweizer Amtskollegen Didier Burkhalter. Anschliessend ist ein Treffen mit Landsleuten in der türkischen Botschaft in Bern geplant.