Flagge vor Herner Rathaus auf Halbmast - Kondolenzbuch für Bewohner

Auch ein Kondolenzbuch werde ausgelegt, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda erklärte in der Mitteilung: "Wir sind einerseits erleichtert, dass der mutmassliche Täter nun endlich gefasst werden konnte. Zugleich sind wir aber auch tief bestürzt über das zweite Opfer. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen."

Der mutmassliche Kindermörder war am Donnerstagabend nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen worden. Er wird beschuldigt, den neunjährigen Jaden in Herne erstochen zu haben. Das Kind war am Montagabend im Keller des Nachbarn des Tatverdächtigen gefunden worden. Nach der Festnahme fanden Einsatzkräfte in einer Herner Wohnung eine weitere Leiche.