Flüchtlinge managen ein Hotel in früherem Amsterdamer Gefängnis

An diesem Freitag öffnet das "The Movement Hotel" seine Tore, und die sind aus dickem Stahl. Sie gehörten früher zum berüchtigten Gefängnis "Bijlmer-Bajes" im Südosten der Stadt.

Zwei Etagen mit je acht Zellen wurden zum Hotel umgewandelt. Rosa und knallrot sind die Gänge gestrichen, die Zimmer in edlem Weiss. Doch die Gefängnis-Atmosphäre ist noch überall zu spüren. Die massiven Türen haben viele Schlösser, und alle Fenster sind vergittert.

Dennoch spricht der 29-jährige Syrer Khaled Alkordi von einem "fantastischen Ort." Für ihn startet hier ein neues Leben. Vor drei Jahren kam er als Flüchtling in die Niederlande. In Damaskus hatte er Wirtschaft studiert, jetzt ist er Empfangschef des "Movement".

Khaleds Arbeitsplatz ist der frühere Aufenthaltsraum der Gefängniswärter. Nun sind die einst schmutzig grün-weissen Wände pink. Die tristen Resopaltische und Kantinenstühle wurden durch rote Bänke und Hocker ersetzt. Ein paar Kupferlampen baumeln an der Decke, fröhliche Gummibäume stehen vor den Fenstern. Fertig ist die hippe Hotel-Lobby.

Arbeits- und Ausbildungsplätze

"Früher war dies ein Ort der traurigen Geschichten", sagt Khaled nachdenklich. "Jetzt ist es ein Ort für positive neue Erinnerungen". Das gilt nicht nur für Touristen, die eine Zelle buchen wollen.

Wie Khaled sind alle 20 Mitarbeitenden des Hotels Flüchtlinge, aus Syrien, dem Irak und Eritrea. Die niederländische Flüchtlingshilfsorganisation "Movement on the Ground" hatte das Hotel gegründet, um für sie Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. "Arbeit ist der beste Weg zur Integration", sagt Nina Schmitz, Direktorin der Organisation.

Profis aus der Hotelbranche helfen bei der Ausbildung. "Es gibt in den Niederlanden einen grossen Mangel an Fachkräften für Hotels und Restaurants", sagt Schmitz, "eine feste Stelle ist für viele so gut wie sicher."

Mit Asylbewerbern unter einem Dach

Das Gefängnis "Bijlmer-Bajes" war im vergangenen Jahr geschlossen worden - wie viele niederländische Haftanstalten aus Mangel an Verbrechern. In die sechs hohen charakteristischen weissen Türme zogen bereits Dutzende kleine Betriebe, darunter viele Kreative und Hilfsorganisationen. In einem Turm wurde ein Asylbewerberheim eingerichtet. Rund 600 Flüchtlinge wohnen dort zurzeit.

Einige von ihnen fanden bereits einen Arbeitsplatz auf dem Gelände. Über die Refugee-Company etwa, die Flüchtlingen auch bei der Gründung eines eigenen Betriebes hilft.

Im Restaurant "A Beautiful Mess" etwa kochen und servieren Flüchtlinge mediterrane und arabische Köstlichkeiten. Das fröhlich-bunte Restaurant - die frühere Gefängniswäscherei - ist übrigens auch Frühstücksraum für die Hotelgäste.

Für viele Flüchtlinge ist die frühere Haftanstalt ein "sicherer Ort", sagt Khaled. "Nach der Unsicherheit und den Lagern haben sie hier endlich ein Dach über dem Kopf."

Mit Farbe und Fantasie hatten Khaled, seine Kollegen und viele Freiwillige in den letzten Monaten aus der düsteren Haftanstalt eine fröhliche Herberge gemacht. Die Zellen sind nun hell und freundlich gestrichen. In einem Zimmer steht an der Wand "Freedom" mit einem Fragezeichen.

"Insassen" mit Schlüssel

Auf harten Pritschen muss übrigens keiner liegen, verspricht Nina Schmitz von der Hilfsorganisation. Dafür sorgt eine Spende von einem Luxus-Bettenhersteller, von dem die Matratzen kommen. Jedes Zimmer hat ein Klo. Die Duschen sind auf dem Gang. "Wie früher bei den Gefangenen auch", sagt sie.

So manches kann dem Hotelgast noch einen Schauer über den Rücken treiben: Die Lautsprecheranlage im Zimmer. Drohende Kameras an jeder Ecke. Fenster, die man nicht öffnen kann. Und der Blick auf Stacheldraht. Doch keine Angst: Khaled gibt jedem Gast einen Zimmerschlüssel: "Früher war es ein Ort der geschlossenen Türen", sagt er. "Nun ist es ein Ort der offenen Türen."