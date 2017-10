Flughafen Genf lanciert Ausbau von Solarenergie auf Gebäudedächern

Türkei erhebt in Visa-Streit neue Vorwürfe gegen USA

Die Türkei hat den USA vorgeworfen, einen Verdächtigen in der amerikanischen Vertretung in Istanbul zu verstecken. Die Polizei suche die Person im Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag.