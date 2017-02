Forscher entdecken uralte Mikroben in Höhlenkristallen

Empörung über Untersuchungshaft für "Welt"-Korrespondent in Türkei

Die gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei verhängte Untersuchungshaft hat in Deutschland bei Regierung, Parteien und Journalistenverbänden Unverständnis und Empörung ausgelöst. In Frankfurt und Berlin sind Proteste geplant.