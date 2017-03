Strache bleibt an der Spitze der FPÖ in Österreich

Heinz-Christian Strache bleibt an der Spitze der rechten FPÖ in Österreich. Die fast 700 Delegierten des FPÖ-Parteitags in Klagenfurt wählten den 47-Jährigen am Samstag mit 98,7 Prozent der Stimmen, wie die Partei berichtete.