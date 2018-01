Frau stürzt mit Schlitten auf Bahngleis und verletzt sich tödlich

Mindestens 75 Verletzte bei Einsturz von Galerie in Jakartas Börse

Im Gebäude der indonesischen Börse ist ein oberes Geschoss teilweise zusammengebrochen und auf Menschen in der Lobby gestürzt. Dabei wurden in der Hauptstadt Jakarta am Montag mindestens 75 Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte.