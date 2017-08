Frau versucht Hund aus Silsersee zu retten und ertrinkt beinahe

Der Vorfall ereignete sich beim Einfluss der Fedacla in den See, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Schweizerin spielte mit dem Airedale Terrier am Kiesstrand neben dem Flüsschen. Als der Hund ans Wasser lief, um zu trinken, wurde er von der Strömung mitgerissen.

Die Frau sprang dem Hund hinterher. Sie wurde ebenfalls vom Wasser mitgezogen und in den Silsersee geschwemmt, wo sie im kalten Wasser in Schwierigkeiten geriet. Der Paddler eilte ihr auf seinem Brett zu Hilfe und holte sie aus dem See.

An Land wurde die Frau von einem Ambulanzteam betreut und zur Kontrolle ins Spital nach Samedan transportiert. Der Hund wird nach wie vor vermisst.