Friedensnobelpreisträgerin Malala will wieder in Pakistan leben

Papst Franziskus hat beim Kreuzweg am Kolosseum in Rom am Karfreitag an Gewalt und Krieg in der heutigen Welt erinnert. Vor 20'000 Menschen verlas der Pontifex ein Gebet, in dem er "Scham" darüber äusserte, dass der Jugend eine "zerbrochene Welt" überlassen werde.