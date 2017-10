Früherer Berner Nationalrat Marc F. Suter gestorben

Kokain als PVC-Röhre getarnt - 17 Festnahmen in Peru

Die peruanische Polizei hat 1,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die als PVC-Röhre getarnt waren. Insgesamt wurden in Zusammenhang mit dem aufgeflogenen Kokainschmuggel 17 Menschen festgenommen, wie das Innenministerium in Lima am Dienstag berichtete.