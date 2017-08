Fünf Schwerverletzte bei Busunfall in niedersächsischem Bohmte

Macron will mit Österreich gegen Lohndumping in der EU vorgehen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will gemeinsam mit Österreichs Kanzler Christian Kern gegen Sozialdumping in der EU vorgehen. "Für die gleiche Arbeit soll der gleiche Lohn gezahlt werden", sagte Macron am Mittwoch in Salzburg.