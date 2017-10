Für FDP-Präsidentin Gössi gehören liberal und sozial zusammen

In Venezuela inhaftierter Tessiner kritisiert Schweizer Behörde

Ein in Venezuela vorübergehend inhaftierter Schweizer Journalist hat in einem Zeitungsinterview scharfe Kritik am Schweizer Aussendepartement geäussert. "Der Schweizer Botschaft war meine Verhaftung offensichtlich egal", sagte der 27-jährige Tessiner Filippo Rossi.