GPK-Präsident lehnt Geheimhaltung bei Beschaffungen ab

20 Prozent mehr Jet-Flüge am Militärflugplatz Emmen

Die Schweizer Armee will am Flugplatz Emmen ab 2018 rund 20 Prozent mehr Jetbewegungen abwickeln. Gründe sind die Schliessung des Militärbetriebs in Sion und der Aufbau des 24-Stunden-Luftpolizeidienstes. Öfter landen und starten werden Tiger F-5- und PC-21-Flieger.