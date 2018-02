Geberkonferenz: Europa will Sahel-Region stärker unterstützen

Bevölkerung in Ost-Ghuta hat laut Uno kaum noch Lebensmittel

Die rund 400'000 Menschen, die im umkämpften syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta eingeschlossen sind, kommen laut Angaben der Uno ohne Feuerpause nicht zu Lebensmitteln. Der Uno-Sicherheitsrat berät am Freitag in New York über eine 30-tägige Waffenruhe.