Gehörlose fordern Abstimmungserläuterung in Gebärdensprache

Wer im Ausland auf ein einfaches "Weiter so" nach der deutschen Bundestagswahl gesetzt hat, muss sich nun in Geduld üben. Die Absage der SPD an eine Neuauflage der grossen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bedeutet eine langwierige Regierungsbildung in Berlin - und für so manchen Partner in der Welt angesichts anstehender Entscheidungen eine schwierige Hängepartie.