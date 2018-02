Genfer Polizei will Adler gegen unerwünschte Drohnen einsetzen

China will Begrenzung der Amtszeit für Staatschefs aufheben

Chinas Präsident Xi Jinping kann sich womöglich über das Jahr 2023 hinaus an der Macht halten. Das Zentralkomitee (ZK) der Kommunistischen Partei will die in der Verfassung vorgeschriebene Amtszeitbegrenzung auf zwei aufeinanderfolgende Mandate aufheben.