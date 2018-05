Glarner Landsgemeinde beschliesst Wechsel zu Öffentlichkeitsprinzip

Mindestens 20 Tote bei Explosion in pakistanischer Kohlegrube

Mindestens 20 Arbeiter sind bei einer schweren Explosion in einer pakistanischen Kohlegrube getötet worden. Als Folge einer Methangas-Explosion am Samstagnachmittag sei die Grube teilweise eingestürzt, sagte ein Behördensprecher am Sonntag.