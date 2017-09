Grösstes Meeresschutzgebiet Lateinamerikas rund um Osterinseln

Gefangener entkommt aus Einzelzelle in Freiburger Gefängnis

Ein wegen eines Tötungsdelikts verurteiltem Gefangenen ist in der Nacht auf Samstag die Flucht aus dem Zentralgefängnis in Freiburg gelungen. Der Kosovare hat nach Angaben der Polizei wohl Hilfe von aussen erhalten. Er befindet sich wohl nicht mehr in der Schweiz.