Grossbrand zerstört Sägewerk von SVP-Nationalrat Jean-François Rime

Brauereien in Nordeuropa warnen vor Bierkrise

Laue, helle Sommernächte, Mitzittern beim Fussball, dazu ein kühles Helles. Zu kaum einer Zeit wird in Europa mehr Bier verkauft als während einer Fussball-Weltmeisterschaft. Doch in Grossbritannien und Norwegen schauen Pubs und Händler derzeit besorgt in ihre Lager.