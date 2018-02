Grossdemonstration gegen Kompromiss im Mazedonien-Namensstreit

Stichwahl um Präsidentenamt in Zypern begonnen

In der Republik Zypern hat am Sonntag eine Stichwahl um das Amt des Präsidenten begonnen. Das amtierende konservative Staatsoberhaupt Nikos Anastasiades tritt gegen den hauptsächlich von der kommunistisch geprägten AKEL-Partei unterstützten Stavros Malas an.