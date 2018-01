Grosser Ansturm beim Eisfestival in Harbin in Nordostchina

Ein Schwerverletzter bei Explosion nahe U-Bahn-Eingang in Stockholm

Bei einer Explosion im Grossraum Stockholm ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Die Explosion ereignete sich nach Polizeiangaben am Morgen auf einem Platz nahe der U-Bahn-Station Varby Gard in der Gemeinde Huddinge im Süden der schwedischen Hauptstadt.