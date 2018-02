Grossrazzia von Polizei und Soldaten in Favela von Rio de Janeiro

Soldaten der drei Streitkräftegattungen Armee, Marine und Luftwaffe riegelten die Favela am Mittwoch im Morgengrauen ab, blockierten Strassen in der Umgebung und sperrten den Luftraum. Schwerbewaffnete Polizeikräfte rückten unterdessen auf der Suche nach Gewaltverbrechern und Rauschgifthändlern in den im Westen der Metropole gelegenen Stadtteil vor.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah auch im Innern der Favela mit ihrem Strassenlabyrinth Soldaten. An "jeder Strassenecke" waren demnach Polizisten oder Soldaten zu sehen. Auf der Nachrichten-Internetseite G1 hiess es, bei Razzien zur Ergreifung mehrerer Bandenchefs seien 22 Verdächtige festgenommen worden, darunter sieben Minderjährige.

Am Dienstag hatte es in der Favela Maré heftige Schusswechsel zwischen Polizisten und Drogenhändlern gegeben. Dabei wurde ein 13-Jähriger getötet. Aus Protest zündeten Favela-Bewohner Autoreifen an und verhinderten damit die Zufahrt über drei Hauptstrassen ins Zentrum von Rio.

Der weltberühmte Karneval beginnt offiziell am Freitag und erreicht am Sonntag seinen Höhepunkt mit den farbenfrohen Paraden der Samba-Schulen. Dazu werden 1,5 Millionen Touristen erwartet.