Güterwagen bei Eglisau ZH entgleist - Unterbruch bis Freitag

Wie die SBB am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten, sprangen aus noch ungeklärten Gründen zwei Achsen eines Güterzugs aus den Schienen. Es seien weder Personen verletzt worden noch Gefahrengüter ausgetreten. Zu Schäden machte das Bahnunternehmen keine Angaben.

Seit 21.30 Uhr waren zwischen Bülach und Hüntwangen-Wil Ersatzbusse im Einsatz. Die S-Bahnen wendeten in Bülach und Eglisau. Betroffen war auch der Fernverkehr. Dieser wurde über Winterthur umgeleitet. Der Unterbruch der Bahnstrecke dauert laut SBB bis voraussichtlich am Freitag um 5 Uhr an.