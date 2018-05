Hägendorf: Fahrradlenker bei Unfall verletzt

Am Samstag, 26. Mai 2018, gegen 22.45 Uhr, war ein Fahrradlenker auf der Allerheiligenstrasse in Hägendorf unterwegs. Von der Langenbruckstrasse herkommend beabsichtigte ein Autolenker beim «kein Vortritt» links in die Allerheiligenstrasse abzubiegen, dabei übersah der 67-jährige Automobilist den Fahrradlenker. Durch die seitliche Kollision stürzte der Fahrradlenker und verletzte sich mittelschwer. Der 28-jährige Mann wurde in ein Spital gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Automobilisten ergab einen Wert von über 0.25 mg/L.