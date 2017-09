Hälfte der Suva-Leistungen für ein Prozent der Fälle

Krise um Präsident Morales in Guatemala erreicht nächste Stufe

In Guatemala hat die politische Krise die nächste Stufe erreicht: Der Oberste Gerichtshof des Landes stimmte am Montag (Ortszeit) zu, den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Aufhebung der Immunität von Staatspräsident Jimmy Morales an das Parlament zu übermitteln.