Hannes Germann schiesst Parlamentsfussballteam zum EM-Titel

Es ist nicht das erste Mal, dass das Schweizer Politikerteam auf dem grünen Rasen eine gute Falle macht. Der Titel an einer Euro ist für den FC Nationalrat - in dem auch die kleine Kammer vertreten ist - aber trotzdem ein Höhepunkt.

Die Schweizer Parlamentarier-Equipe ging bereits in der ersten Spielminute durch SVP-Ständerat Hannes Germann in Führung, wie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu lesen war. Nach einer halben Stunde konnte der Schaffhauser bereits einen Hattrick verbuchen. Bei allen drei Toren gab GLP-Präsident Jürg Grossen (BE) die Vorlage.

Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss.