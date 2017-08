Hauptschirm öffnete sich nicht - Fallschirmspringerin verletzt

Verdächtiger gesteht Planung von grösserem Anschlag in Katalonien

Nach den Anschlägen in Katalonien hat einer der Terrorverdächtigen vor Gericht die Vorbereitung eines noch grösseren Anschlags gestanden. Dies verlautete am Dienstag aus spanischen Justizkreisen in Madrid. Er ist einer der vier überlebenden Mitglieder der Terrorzelle.