Heftiges Gewitter durchquert die Schweiz

Staatsanwalt wirft Madsen Mord an schwedischer Journalistin vor

Dem dänischen Tüftler Peter Madsen wird nach dem Tod der schwedischen Journalistin Kim Wall Mord zur Last gelegt. Der U-Boot-Bauer solle nicht mehr wegen fahrlässiger Tötung, sondern wegen Mordes in Haft bleiben, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen am Donnerstag.