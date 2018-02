Heizteppich schuld an tödlichem Brand in Schachen LU

Die Brandermittler konnten den Brandherd anhand des Spurenbildes ermitteln, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Aufgrund des Zerstörungsgrades des Heizteppichs könne aber nicht geklärt werden, ob ein technischer Defekt oder Strahlungswärme zum Brand geführt habe.

Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in Schachen ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die untere Wohnung bereits in Vollbrand und die Flammen breiteten sich auf die darüber liegende Wohnung aus. Eine 88-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Der Bewohner der oberen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause.

Eine Privatperson erlitt bei den Löscharbeiten Schnittverletzungen, konnte das Spital nach einer Kontrolle aber wieder verlassen. Ein Feuerwehrmann verknackste sich den Fuss.