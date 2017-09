Historische Geigenbogen verschwunden: Drei Jahre für Geigenbauer

Die Hälfte der dreijährigen Freiheitsstrafe sprach das Gericht bedingt aus, wie es bei der Urteilsverkündigung hiess, die andere Hälfte unbedingt.

Geschädigt hat der Mann nach Auffassung des Gerichts ein Ehepaar, das die Sammlung verkaufen wollte. Die von der AHV und ihrem Vermögen lebenden Eheleute hatten am Mittwoch vor Gericht ausgesagt, sie hätten an Stelle einer Pensionskasse in die nach und nach von ihnen aufgebaute Sammlung investiert.

Diese hätten sie 2008 zu Geld machen wollen. Der im internationalen Instrumentenhandel bewanderte, nunmehr verurteilte Geigenbauer hätte die 61 Bogen verkaufen sollen.

Der Geigenbauer selber sagte vor Gericht, weil der Verkauf schwieriger gewesen sei als erwartet, habe er die Bogen an einen Londoner Händler weitergegeben. Im gleichen Zeitraum habe dieser Händler ihm eine wertvolle historische Geige zur Restaurierung anvertraut.

Als diese Geige ihm gestohlen worden sei, habe der Londoner Händler für deren Wert die Bogensammlung als Pfand genommen.

Anklage sah "Muster"

Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte des Kantons Bern nahm dem Mann diese Geschichte aber nicht ab und klagte ihn an. Für die widerrechtliche Aneignung der Sammlung durch den Londoner Händler gebe es keinen Beweis, sagte der Vertreter der Staatsanwalt am Prozess in Biel.

Betrachte man Verfahren gegen den Angeschuldigten in Italien und eine Verurteilung wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung 2012 in Genf, so ergebe sich ein Muster, sagte der Staatsanwalt weiter: Der Geigenbauer gehe mit ihm anvertrauten Instrumenten und Geldbeträgen um, als seien sie sein Eigentum.

Die Veruntreuung sei mit einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten zu ahnden, so der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer. Die Verteidigerin des Mannes machte geltend, der Geigenbauer habe nie geplant, die Kläger nicht zu entschädigen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände habe es verunmöglicht, das Ehepaar auszuzahlen.