Hochrechnungen: Serbiens Präsident gewinnt Kommunalwahl in Belgrad

80-Jähriger nach Selbstunfall in Brunnen SZ gestorben

Ein 80-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug in Brunnen SZ von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 83-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.