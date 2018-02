Hochstrasse in Brasília bricht zusammen

Zwei Tote und über hundert Verletzte bei Erdbeben in Taiwan

Bei einem starken Erdbeben an der Ostküste von Taiwan sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als hundert weitere seien verletzt worden, teilte die Regierung mit. Ein Hotel in der bei Touristen beliebten Hafenstadt Hualien stürzte ein.