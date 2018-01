Hochwasser der Seine erreicht Höchststand in Paris

Trump verrät in einem TV-Interview seine Twitter-Gewohnheiten

US-Präsident Donald Trump setzt seine zahlreichen Twitter-Botschaften auch vom Bett aus ab. "Ja, vielleicht manchmal vom Bett aus, beim Frühstück oder beim Mittagessen oder sonstwo, aber generell am Morgen oder am Abend", sagte er in einem TV-Interview.