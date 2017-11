Hublot nähert sich Umsatzgrenze von halber Milliarde

Zehntausende demonstrieren an Rabin-Gedenktag in Tel Aviv

Zehntausende Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv im Gedenken an den vor 22 Jahren ermordeten Ministerpräsidenten Izchak Rabin demonstriert. Die Veranstalter sprachen von rund 75'000 Teilnehmern, wie der israelische Rundfunk am Sonntag berichtete.