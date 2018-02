IS-Minen kosten in Al-Rakka noch immer Dutzende Menschen wöchentlich das Leben

Seinerzeit war die Terrormiliz Islamischer Staat aus der Stadt vertrieben worden. UN-Nothilfekoordinator Jan Egeland sagte am Donnerstag in Genf, überall in Wohngebieten von Al-Rakka befinde sich noch Sprengstoff. Die früheren Bewohner kehrten zu schnell in ihre Häuser zurück.

Egeland sagte, der Umfang von Hilfslieferungen in "belagerte Gebiete" in Syrien sei auf den niedrigsten Wert seit 2015 zurückgegangen. In den vergangenen Monaten habe es gar keinen Zugang in diese Regionen gegeben. Seit Ende Dezember sei es auch nicht zu Krankentransporten aus Ost-Ghuta heraus gekommen. Das Gebiet östlich von Damaskus wird von syrischen Regierungstruppen belagert.

Egeland verwies auch auf Berichte, wonach nach Beginn der türkischen Militäroperation in Nordsyrien 15'000 Zivilisten in die Stadt Afrin geflohen seien. Örtliche Behörden machten es den Menschen zudem schwer, aus der Stadt zu fliehen.