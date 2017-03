IS reklamiert Anschlag für sich - Attentäter war Polizei bekannt

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zum Anschlag mit vier Toten und etwa 40 Verletzten in London bekannt. Einer ihrer "Soldaten" habe die Operation ausgeführt, meldete die IS-Propaganda-Agentur Amak am Donnerstag. Der Angreifer sei Aufrufen gefolgt, Bewohner von Staaten der internationalen Koalition anzugreifen.

Der Attentäter war der britischen Polizei einschlägig bekannt. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann namens Khalid Masood. Scotland Yard bestätigte auch, dass der Mann in Grossbritannien geboren wurde, er soll zuletzt in den West Midlands gelebt haben. Er sei unter einer Anzahl von Aliasnamen bekannt gewesen.

Masood sei in der Vergangenheit mit Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz in Erscheinung getreten, hiess es in einer Mitteilung weiter. Eine Verurteilung wegen terroristischer Aktivitäten habe es nicht gegeben.

Verhaftungen im Umfeld

Gegen Masood war bereits vor einigen Jahren ermittelt worden, wie Premierministerin Theresa May im Parlament berichtete. Er stand im Verdacht, ein gewalttätiger Extremist zu sein. May bezeichnete ihn in ihrer Rede als "Randfigur".

"Diese Art von Angriffen, diese Einsamer-Wolf-Anschläge, bei denen Dinge des täglichen Gebrauchs eingesetzt werden - ein Auto, ein Messer - sind sehr viel schwieriger zu verhindern", sagte Verteidigungsminister Michael Fallon in der BBC. Trotzdem sei es in den vergangenen Jahren gelungen, viele dieser Angriffe zu verhindern. Im vergangenen Jahr allein über ein Dutzend.

Polizisten stürmten nach dem Anschlag insgesamt sechs Wohnungen in Birmingham, London und anderen Orten in Grossbritannien, wie der Terrorabwehr-Chef von Scotland Yard, Mark Rowley, sagte. Es habe acht Festnahmen gegeben. Über den Angreifer sagte Rowley, dieser habe wohl auf eigene Rechnung gehandelt und sei "vom internationalen Terrorismus" angestiftet worden.

Birmingham gilt als Hochburg der Islamistenszene in Grossbritannien. Laut BBC wurde das bei dem Anschlag verwendete Fahrzeug, ein grauer SUV, in der mittelenglischen Stadt angemietet.

In Fussgänger gerast

Der Attentäter war auf einer Brücke mit seinem Auto in Fussgänger gerast und erstach dann vor dem Parlament einen Polizisten, der unbewaffnet gewesen sein soll. Die Polizei erschoss den Täter.

Die grausame Bilanz: vier Tote - darunter der Attentäter - und etwa 40 Verletzte aus mindestens elf Ländern. Ein Mann aus den USA und eine Britin überlebten den Zusammenprall mit dem Auto auf der Brücke nicht. Die Überquerung wurde am Donnerstag wieder geöffnet.

In Kliniken müssen noch zwölf Personen aus Grossbritannien, drei aus Frankreich, zwei aus Rumänien, vier aus Südkorea, zwei aus Griechenland und je eine aus Polen, Irland, China, Italien und aus den USA behandelt werden.

Trauer und Anteilnahme

"Wir haben keine Angst, und unsere Entschlossenheit wird angesichts des Terrorismus niemals wanken", sagte May nach einer Schweigeminute im Parlament. Einige hundert Meter weiter fand vor dem Gebäude von Scotland Yard eine Zeremonie statt, bei der unter anderem des getöteten Polizisten gedacht wurde.

In dem weiterhin abgesperrten Gebiet um Westminister Palace herrschte Stille. Nur die Geräusche der über dem Tatort kreisenden Helikopter waren zu hören.

Die Tat löste international Bestürzung und Anteilnahme aus. May bekam Beileidsbekundungen und Solidaritätsversprechen von führenden Staats- und Regierungschefs. Sie telefonierte unter anderem mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, dem US-Präsidenten Donald Trump, Frankreichs Präsidenten François Hollande und dem rumänischen Ministerpräsidenten Sorin Grindeanu.

Die Queen sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus. Paris schaltete die Beleuchtung des Eiffelturms ab, das Brandenburger Tor in Berlin sollte in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden.