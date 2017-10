IT-Fachleute können mit Lohnerhöhungen rechnen

Zahl der Todesopfer nach Anschlag in Mogadischu steigt über 90

Die Anzahl der Todesopfer nach einem der wohl schwersten Selbstmordanschläge der vergangenen Zeit in Somalia ist auf mehr als 90 gestiegen. Mehrere Getöteten wurden am Sonntagmorgen aus den Trümmern der beschädigten Gebäude in Mogadischu geborgen worden.