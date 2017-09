In Deutschland ist ab 1. Oktober die Ehe für alle da

Es geht nicht um eine Lebenspartnerschaft, sondern um die "echte" Ehe. Mit allen Rechten und Pflichten. Jahrzehntelang haben Schwule und Lesben dafür gekämpft - gegen grosse Widerstände. Am Ende ging auf einmal alles ganz schnell.

Beschlossen ist eine Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch, die am 1. Oktober in Kraft tritt. In Paragraf 1353 steht dann: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen."

Seit 2001 konnten Lesben und Schwule in Deutschland nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, eine Art "Ehe light" - mit einigen Benachteiligungen. Die grösste war zuletzt, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren durften. Das ändert sich nun.

Aus Lebenspartnern werden ab dem 1. Oktober aber nicht automatisch Eheleute. Die Umwandlung erfolgt nur auf Wunsch. Beide Partner müssen gemeinsam auf dem Standesamt erklären, dass sie künftig eine Ehe auf Lebenszeit führen wollen. Lebenspartnerschaften werden künftig nicht mehr eingetragen.