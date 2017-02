In Italien entsteht weitere Partei links von Renzis Demokraten

Polizei findet in Österreich bei einem Mann ein ganze Waffenarsenal

Die Polizei in Österreich hat bei einem 44-jährigen Mann diverse Waffen und grosse Mengen an Munition gefunden. Bei der Zwangsräumung seines Hauses in der Steiermark stiessen die Beamten nach Angaben vom Samstag im Keller auf ein ganzes Waffenarsenal.