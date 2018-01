Industrie der Euro-Zone beginnt 2018 mit viel Rückenwind

Verirrter Feuerwerkskörper entfacht Brand in Mehrfamilienhaus

Ein unkontrollierter Abschuss eines Feuerwerkskörpers hat in der Neujahrsnacht in Klosters GR einen Brand in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Zwanzig Hausbewohner, darunter zwei Kinder, wurden wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Verletzt wurde niemand.