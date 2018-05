Internationale Gewerkschafter protestieren vor Glencore-GV

Schweizer bei Privatrennen in Weil am Rhein (D) schwer verletzt

Ein Schweizer Autofahrer und seine Beifahrerin sind am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Zollfreistrasse in Weil am Rhein (D) schwer verletzt worden. Der 22-Jährige hatte bei einem Überholmanöver die Kontrolle über das Auto verloren.