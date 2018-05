Iran will vorerst "Rote Linien" im Atomstreit nicht überschreiten

Papst betet zu Pfingsten für Frieden in Venezuela und Nahen Osten

Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag auf dem Petersplatz in Rom für Frieden im Nahen Osten und in Venezuela plädiert. Er bete, damit das Heilige Land und der Nahe Osten wieder den Weg des Dialogs und Wiederversöhnung finden, sagte das katholische Kirchenoberhaupt.