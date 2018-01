Iren stimmen Ende Mai über Liberalisierung der Abtreibungsgesetze ab

Das Kabinett habe am Montagabend die Abhaltung eines Referendums gebilligt, das Ende Mai stattfinden werde, sagte Premierminister Leo Varadkar vor Journalisten in Dublin. Das genaue Datum werde nach Beendigung der Parlamentsdebatten und den Abstimmungen im Unterhaus und Oberhaus verkündet, er sei aber zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden könne.

Abtreibungen sind in dem streng katholischen Land verboten - eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Der seit Juni regierende Varadkar hält die irischen Abtreibungsgesetze für "zu restriktiv". Eine weitgehende Liberalisierung will der gelernte Arzt allerdings auch nicht. Jährlich reisen tausende Irinnen ins Ausland, hauptsächlich nach England, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen.