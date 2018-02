Israel verhinderte laut Netanjahu Anschlag auf Flugzeug

Lagerhalle in Industriegebiet in Rothrist AG in Brand geraten

In Rothrist AG ist am späten Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs eine Lagerhalle in Brand geraten. Videoaufnahmen zeigten, wie neben der Strebelwerk AG zwischen Bahnlinie und Strasse eine schwarze Rauchsäule aufstieg. Zudem loderten Flammen in die Höhe.