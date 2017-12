Israelische Soldaten erschiessen zwei Palästinenser im Gazastreifen

Dutzende weitere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt, als es an verschiedenen Stellen entlang der Grenze zu Zusammenstössen mit der israelischen Armee kam. An den Protesten nahmen rund 2000 Menschen teil.

Nach Angaben derisraelischen Armee kam es am Freitag auch an zahlreichen Orten im Westjordanland zu gewaltsamen Protesten. Insgesamt hätten rund 1700 Palästinenser daran teilgenommen. Demonstranten hätten Brandflaschen und Steine auf israelische Sicherheitskräfte geworfen. Drei Palästinenser seien verletzt worden.

Die radikalislamische Hamas hatte zu neuen Kundgebungen gegen die US-Entscheidung aufgerufen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump war weltweit auf Ablehnung gestossen und hatte heftige Proteste in der muslimischen Welt provoziert.

Die Uno-Vollversammlung verabschiedete am Donnerstag mit grosser Mehrheit eine Resolution, in der das Vorgehen der USA in der Jerusalem-Frage verurteilt wird.

Nach der Verabschiedung der Resolution drangen die Präsidenten Russlands und der Türkei erneut auf die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates. Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan hätten in einem Telefonat ihren Willen bekräftigt, "weiter auf die Realisierung des Rechts des palästinensischen Volkes auf einen unabhängigen Staat hinzuarbeiten", erklärte der Kreml am Freitag.

Zudem hätten sie vereinbart, sich weiter für "die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts auf der Grundlage des Völkerrechts" einzusetzen. Erdogan gehört zu den schärfsten Kritikern der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.