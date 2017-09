Ja zur Ernährungssicherheit wird unterschiedlich interpretiert

Das Resultat war deutlicher als erwartet: Insgesamt haben rund 1'942'900 Personen dem neuen Verfassungsartikel zugestimmt, rund 524'900 Personen haben diesen abgelehnt. Am deutlichsten fiel die Zustimmung in den Westschweizer Kantonen aus. Im Kanton Waadt sagten ganze 92 Prozent Ja. Die niedrigste Zustimmung verzeichneten die Kantone Schwyz und Glarus - mit immer noch über 69 Prozent Ja-Stimmen.

Auf Druck der Bauern

Der Artikel beauftragt den Bund, die Versorgung der Schweiz mit Lebensmitteln sicherzustellen. Zustande kam er auf Druck des Bauernverbandes. Die Bauern befürchteten, dass die neue Agrarpolitik die einheimische Produktion schwächen würde. Seine Volksinitiative zog der Bauernverband aber zugunsten eines Gegenvorschlags zurück, der auch andere Anliegen aufnahm.

Im neuen Verfassungsartikel ist für jeden Geschmack etwas dabei. Erwähnt werden neben der Produktion die Sicherung des Kulturlandes und ein ressourcenschonender Umgang mit Lebensmitteln, was ökologischen Kreisen gefällt. Gleichzeitig soll die Land- und Ernährungswirtschaft aber auf den Markt ausgerichtet sein. Und grenzüberschreitende Handelsbeziehungen sollen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Märkte öffnen

Welche dieser Aspekte im Vordergrund stehen, war schon im Abstimmungskampf umstritten. Die Deutungshoheit kann niemand für sich beanspruchen. Fest steht, dass sich zumindest kurzfristig nichts ändert. Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann bekräftigte am Sonntag, dass derzeit keine Gesetzes- oder Verordnungsänderungen auf Basis des Artikels geplant sind.

Er machte aber auch deutlich, dass er das Ja zur Ernährungssicherheit nicht als Votum für Protektionismus versteht. Die Schweiz sei abhängig von Importen, sagte er. Die Bauern rief Schneider-Ammann dazu auf, sich am Markt zu orientieren und die Chancen offener Märkte zu nutzen. Die Ängste vor Freihandel müssten abgebaut werden.

Kulturland schützen

Markus Ritter, Präsident des Bauernverbandes, sieht das Votum als Vertrauensbeweis für die Bauern. Er hob am Sonntag den Schutz des Kulturlandes hervor, der nun in der Verfassung verankert sei. Das werde in der Diskussion um die künftige Agrarpolitik und bei der Revision des Raumplanungsgesetzes eine Rolle spielen. Beim Aushandeln von Freihandelsabkommen seien zudem nun ökologische und soziale Standards zu berücksichtigen, fordert Ritter.

Der Gewerbeverband, der den neuen Verfassungsartikel bekämpft hatte, sieht das ganz anders: Die Landwirtschaftspolitik dürfe keine Freihandelsabkommen gefährden, teilte er mit. "Allfälligen Fehlinterpretationen" werde er entschieden entgegentreten.

Weitere Initiativen in Sicht

Die Diskussionen gehen umgehend weiter. Bereits am Dienstag wird die nächste Landwirtschaftsinitiative im Nationalrat behandelt: die "Fair-Food"-Initiative der Grünen, die ökologische und soziale Standards für Importprodukte fordert. Das sei der nötige nächste Schritt, sagen die Befürworter.

Die Gegner stellen sich auf den Standpunkt, dass "Fair Food" mit dem neuen Verfassungsartikel obsolet geworden ist. Die Diskussion wird sich bei der ebenfalls hängigen Initiative "Für Ernährungssouveränität" der Bauerngewerkschaft Uniterre wiederholen. Diese verlangt ebenfalls Zölle auf nicht nachhaltig produzierten Lebensmitteln, geht aber weiter. Sie beinhaltet auch ein Gentechnologie-Verbot und bessere Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft.

Nur der erste Schritt

Die "Allianz für Ernährungssouveränität", die für die "Ernährungssouveränität" wirbt, stellte am Sonntag fest, zu viel Markt und nachhaltige Landwirtschaft seien nicht miteinander vereinbar. "Wir haben heute nicht verloren", sagte Pierre-André Tombez, Präsident der Allianz. Das Ja sei aber erst der erste Schritt hin zu einer nachhaltigen, regional abgestützten Landwirtschaft.

Die Umweltverbände interpretieren das überdeutliche Ja vom Sonntag als einen klaren Auftrag, die Landwirtschaft nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Nun müssten der Einsatz von Pestiziden verringert, die Biodiversität gefördert und das Kulturland geschützt werden, liessen sie verlauten.