Jamaika-Verhandlungen über Bildung, Digitales, Arbeit und Soziales

Die kleine Runde der Unterhändler will anschliessend auch die Themen Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie Inneres und Recht diskutieren. Am späteren Nachmittag will die grosse Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz zum Stand der Dinge ziehen.

Die Sondierungsgespräche waren am vergangenen Donnerstag wegen Streits insbesondere in der Klima- und Flüchtlingspolitik vertagt worden. Die Vorsitzenden der vier Parteien kamen am Sonntagabend zu einem Geheimtreffen in Berlin zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Über Inhalte wurde zunächst nichts bekannt.

Die Christdemokraten, die bayerischen Christsozialen, Liberale und Grüne wollen eine sogenannte "Jamaika-Koalition" bilden. Die Bezeichnung "Jamaika" leitet sich in Deutschland von den Parteifarben Schwarz, Gelb, Grün ab, die den Nationalfarben der Karibikinsel entsprechen.