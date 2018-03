Japanischer Vulkan stösst kilometerhohe Aschewolken aus

Frauen verdienen in der EU 16 Prozent weniger als Männer

Frauen haben 2016 in der Europäischen Union rund 16 Prozent weniger verdient als Männer. Für jeden Euro, den ein Mann verdiente, erhielten Frauen im Schnitt 84 Cent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.